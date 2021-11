Andrade dice que pondrá KO a Quigley El campeón de peso mediano de la OMB, Demetrius Andrade, prometió destruir a Jason Quigley y hacer una gran declaración mientras hace la quinta defensa de su título el viernes por la noche en el SNHU Arena en Manchester, New Hampshire, en vivo en todo el mundo por DAZN. “He estado entrenando para ser destructivo”, dijo Andrade. “Alguien va a detener esta pelea. Pon tu casa en ella. “En cierto sentido, busco dar una paliza a todo el mundo, superarlos. Entrar y noquear a la gente es genial, pero también me gusta hacer rondas y mostrar mi nivel de habilidad. Acabamos de ver a Canelo y Caleb Plant, le tomó 11 rondas terminar la pelea, pero yo no soy Caleb Plant. Hay mucho más en mí de lo que Caleb mostró. Ese es el tipo de pelea en la que me gustaría entrar y hacer, sin embargo, para mostrar mis habilidades, mi corazón, mi acondicionamiento, de lo que estoy hecho. “Cualquiera puede ser atrapado con un golpe de suerte o atrapado en un resfriado y la pelea se acabó. Sé que los KO se venden y eso es genial, pero el atleta más rico del deporte fue Floyd y no noqueó a nadie durante mucho tiempo al final. Entonces, es gracioso cómo se venden los KO, pero cuando obtengo KO no obtengo las peleas. Creo que preferirían pelear conmigo pensando que no tengo poder en lugar de tener poder. Al final del día, ¿quieren subirse al ring conmigo? Jason Quigley dijo que sí. “Tengo un buen contrato, estoy ganando mucho dinero y, al final del día, no puedo frustrarme ni sentirme impulsado emocionalmente porque está fuera de mi control, solo me estoy concentrando en mí y ahora mismo es Jason Quigley. 19 de noviembre y estoy feliz por eso, ya que está un paso más cerca de mostrarle a la gente cuánto tiempo más van a seguir evitándome, pero no me pagan si no peleo, así que no se trata de ellos, se trata de mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo sigo mostrándole a la gente que sí, Demetrius debería estar luchando contra ellos, y queremos verlo? “Estoy emocionado, el boxeo está de regreso con toda su fuerza, los fanáticos están de regreso en la arena, y estamos cerca de mi ciudad natal y vamos a llevar el campeonato de boxeo a un estado que nunca antes lo había tenido, eso es un verdadero honor y estoy listo para volver allí y mostrarle a la gente lo que soy. “Mi pelea en Providence fue increíble y me encantaría volver a pelear allí, pero New Hampshire está al lado, así que eso también es genial, es solo un pequeño impulso para mí, ¡así que eso también es bueno! “Jason era un atleta olímpico, tiene 19-1 y su nombre estaba en la mezcla para pelear con Canelo en un momento, así que para que yo suba al ring con alguien, ellos tienen que ser buenos y para que Canelo considere pelear con alguien, debe ser bonito”. bien, vamos a hacer lo que vamos a hacer y eso hará que Quigley trabaje rápidamente “. Comentarios de Tim Tszyu después de la pelea Extraordinaria Gala de Premios de la 59a Convención del CMB

