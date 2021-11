Comentarios de Tim Tszyu después de la pelea Por Ray Wheatley – World of Boxing Tim Tszyu: “Me sorprendió (la durabilidad de Inoue) que seguía golpeándolo con todo. Es un guerrero, un guerrero japonés, respeto por él. Ser capaz de batir doce rondas con un oponente duradero. Si un peleador está entre los quince primeros, por supuesto, será un desafío. “No existen las peleas fáciles a este nivel. Sentí que había ganado todas las rondas con toda honestidad. Tendré que ver la pelea. Tuve el control todo el tiempo y seguí avanzando. No di un paso atrás. Sentí que necesitaba hacer doce rondas. He hecho diez rondas pero sentí que necesitaba hacer doce rondas para sentir esa distancia. Lo hice con facilidad y con toda honestidad. Todavía estaba fresco. Inoue fue tan duradero. Seguí golpeándolo y no cayó. Lo escuché chillar. Por lo general, cuando chillan, caen al suelo. (Sobre la multitud en el estadio) “Era un hombre irreal. Tengo 27 años y me pellizcaba a mí mismo para salir con diez mil fanáticos gritando todos de mi lado, es una locura. Todo ha pasado muy rápido. Es muy bueno en esta etapa de mi carrera. “Podría ir otras doce rondas. Me sentí bien volviendo a mi rincón. Me sentí dulce hombre. Mis piernas son dulces. Todo estaba loco. “Pelearé (en los EE. UU.) Siempre ha sido un sueño para mí cuando era un niño viendo boxeo en la pantalla grande, ir a los Estados Unidos. Tome el título en los Estados Unidos y tráigalo aquí, de la manera correcta “. Glen Jennings – gerente de Tim Tszyu: “Nos sentaremos esta semana. Hay un par de cosas en el aire que Matt, George, Tim y yo ya hemos discutido. Estamos muy esperanzados y emocionados de que pueda estar peleando con Castaño por el título mundial a continuación. Podría ser cualquier día en que pudiéramos tomar una decisión. En este momento, Igor (entrenador de Tszyu) y el equipo sienten que Tim está listo para eso. Fue maravilloso esta noche hacer los doce asaltos como preparación para una pelea con Castaño. (Revancha de Charlo v Castano) Mire en pocas palabras. Hay dos campeones del mundo (en la división de peso mediano ligero) y tuvieron un empate. Las organizaciones dicen que debes luchar contra su contendiente número uno. Si no hay revancha (Charlo v Castaño) el obligatorio sigue adelante. La revancha tiene la posibilidad de anular eso. Esperamos que la FIB dictamine que Charlo pelea (obligatorio) en enero de 2022. Si eso sucede, la OMB podría seguir y ordenarle a Castaño que pelee contra Tim. Eso es lo que estamos esperando. El único agua turbia es la revancha. Tim volverá al ring en febrero o marzo independientemente. George Rose -Tim Tszyu Promotor: “Tim demostró esta noche que es de clase mundial. Está listo para partir. Es el próximo campeón mundial. Vamos a presionar tan fuerte como podamos (para tener Castaño v Tszyu en Australia) Hemos demostrado que somos capaces de organizar grandes eventos. Esta noche fue increíble, pero solo se hará más grande. Somos capaces de albergar eventos de ese calibre aquí. Nos aseguraremos de que eso suceda. Si tenemos que viajar al extranjero, eso está bien para nosotros. Tim está ansioso por viajar al extranjero. Para nosotros, es la siguiente mejor opción. Sigue creciendo y preparándote para el título mundial. ¿JC Martínez mirando más allá de Arroyo? Andrade dice que pondrá KO a Quigley

