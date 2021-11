AMB ordena eliminatoria a Rivera-Linares El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó una pelea de eliminación por el título de peso ligero entre Michel “Zarza Ali” Rivera y Jorge Linares. La AMB envió la comunicación a los equipos de ambos boxeadores, a quienes se les dio un plazo de 30 días, finalizando el 17 de diciembre de 2021. Si ambas partes no llegan a un acuerdo antes de la fecha límite, la AMB puede ordenar una licitación de bolsa, con un split del 50% por cada boxeador. Extraordinaria Gala de Premios de la 59a Convención del CMB Conferencia de Prensa final de Crawford-Porter

