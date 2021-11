Conferencia de Prensa final de Crawford-Porter Los pesos welter Terence “Bud” Crawford y “Showtime” Shawn Porter lo mantuvieron bastante discreto en su conferencia de prensa final el miércoles. Terence Crawford: Solo voy a decir que hago muchas cosas mejor que Shawn. Se lo voy a mostrar el sábado. Una vez que firmamos ese contrato, el interruptor ya se activó y no puedo esperar para salir el sábado para mostrar mi talento y lucir bien haciéndolo … hasta entonces, ahora mismo estoy relajándome, jugando Call of Duty en la sala. yo solo todo el día. He estado en la habitación todo el día aislado “. Shawn Porter: “No creo que haya mucho que pueda decirle a Bud que vaya a cambiar la forma en que piensa sobre sí mismo y el resultado de esta pelea. No puede mirarme y decir: ‘Te voy a golpear el trasero’ y voy a creer eso, y él lo sabe, y no se atreverá a hacerlo … Me estoy relajando. estoy bebiendo agua y esperando mi momento “. Sugar Ray Leonard en la 59a Convención del WBC

