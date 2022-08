Ex campeona Ramadan regresa el 20 de Agosto en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing La ex campeona femenina de 118 libras de la FIB y el WBC, Susie Ramadan (28-3, 12 KO) regresa al ring el 20 de agosto contra la ex campeona de las 115 libras de la OMB Tomoko Okuda (7-3-1, 1 KO) en ocho asaltos en el Melbourne Pavilion en Flemington en Victoria, Australia. El ultimo combate de Ramadan fue contra Gretel de Paz logrando una victoria por una decisión en 2020. Okuda viene de una derrota en diez rounds ante Miyo Yoshida en una pelea por el título de 115 libras de la OMB en 2021. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los campeones más noqueadores WBC ordena a Zepeda-Prograis por el título de las 140 libras Like this: Like Loading...

