Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los campeones más noqueadores Por Mauricio Sulaimán – Hijo de José Sulaimán & presidente del WBC En la historia del boxeo han existido 14 campeones mundiales que han ganado un título como invictos y todas sus victorias han sido por nocaut. Ese don que inclina la balanza en cualquier momento en el ring. Sólo dos mexicanos se encuentran entre esta lista: Alfonso Zamora y Alejandro Terra García. El 15 de julio de 1975, el tailandés Saensak Muangsurin logró el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo, en la división de peso superligero, con tan sólo tres peleas, con el mismo número de nocauts. Luego apareció en las estadísticas el mexicano Alfonso Zamora, quien a tres años de haber conquistado la medalla olímpica de plata en Múnich, Alemania, se coronó monarca mundial gallo, con 21 nocauts, el 14 de marzo de 1975. Otro de los grandes campeones australianos, Jeff Fenech, ganó el título gallo, con siete victorias con sus respectivos nocauts en cada contienda, el 26 de abril de 1985. También el estadounidense Michael Moorer llegó con 12 nocauts para apoderarse del campeonato de peso semicompleto, un 3 de diciembre de 1988. Fernando El Feroz Vargas, de origen estadounidense, pero con raíces mexicanas, llegó a la conquista del cetro con 15 peleas y el mismo número de nocauts para obtener el título superwelter. Y con sólo 21 años se convirtió en el peleador más joven de la historia en conseguirlo en esta división, un 12 de diciembre de 1998. También el estadounidense Randall Bailey se colocó entre la lista de noqueadores con 19 KO’s para apoderarse del cetro superligero, un 15 de mayo de 1999. Aparece en la escena, el ucraniano que en estos momentos lucha por la liberación de su país, Vitali Klitschko, quien se coronó campeón de los pesos completos, con un récord de 25 peleas con los mismos KO’s, un 26 de junio de 1999. Este pugilista fue un destacado monarca, pues de sus 47 peleas ganó 45, y sólo perdió dos ante el estadounidense Chris Byrd y el británico nacionalizado canadiense Lennox Lewis. Hizo 12 defensas por el Consejo Mundial de Boxeo, de 2008 hasta 2012. El brasileño Acelino Freitas también es uno de los campeones que han llegado invictos y con el triunfo por nocaut en todos sus combates. El 7 de agosto de 1999 subió al cuadrilátero, con 21 peleas y el mismo número de 21 KO’s. Todos los campeones anteriores y los que a continuación siguen han tenido dinamita en los puños. Se caracterizaron por el poder de su golpeo y contundencia en sus respectivas victorias. Venezuela es un país de boxeo y de campeones reconocidos. Esta nación ha dado 38 monarcas, cuando Carlos Morocho Hernández logró el primero en la división superligera, en 1965. De esa fecha en adelante han seguido luchando por conseguir más cetros mundiales. Uno de los monarcas más conocidos en la década de los 70 fue Betulio González, quien libró batallas épicas en México; otro que tuvo reconocimiento fue Antonio Esparragoza, entre muchos más. El venezolano Alexander Muñoz fue también privilegiado y se colocó entre los noqueadores, al llegar a conquistar la faja de peso supermosca, con 22 nocauts en ese mismo número de peleas. El mexicano Alejandro Terra García también se caracterizó por su sólido golpeo, y llegó al campeonato superwelter, con 26 nocauts en esa misma lista de funciones sin perder; esto sucedió el 1 de marzo de 2003, gracias a su pegada natural y gran contundencia, logró todos esos KO’s. Otro noqueador venezolano fue Edwin Valero, quien llegó a su primer título superpluma con 19 nocauts, sin ver una sola derrota. Posteriormente conquistó el campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Su calidad en el ring fue brillante y consiguió 18 nocauts en el primer episodio. Su vida personal cambió de rumbo en contraste al de sus hazañas en el cuadrilátero; perdió la vida el 19 de abril de 2010. El británico Anthony Joshua ganó su primer campeonato de peso completo, con un récord de 16 peleas invicto y con el mismo número de K0’s. Eso ocurrió el 19 de abril de 2016. El 20 de mayo de 2017, el japonés Daigo Higa llegó con 13 triunfos y de nocauts, para coronarse campeón mundial mosca del WBC, de 2017 a 2018. Finalizamos esta estadística con el ruso Artur Beterbiev, quien logró 12 nocauts para ganar el título semicompleto, el 11 de noviembre de 2017. Llegamos al final de estos 14 campeones que han quedado en la historia como invictos y todas sus peleas ganadas por nocaut, hasta lograr el título mundial. Hay también otros noqueadores espectaculares, entre ellos destacan: Joe Louis, Max Schmeling, Rocky Marciano, George Foreman, Joe Frazier, Muhammad Ali, Sonny Liston, Mike Tyson, Wilfredo Gómez, Alexis Argüello, Pipino Cuevas, Rubén Olivares y Carlos Zárate, entre otros más. ¿Sabías que…? Archie Moore tiene el récord de más nocauts en la historia, con 132, en 186 triunfos. Anécdota de hoy Don José quedó impresionado con Mike Tyson con la serie de nocauts en el primer round.

Posteriormente, Tyson se convirtió en el campeón mundial más joven en la división de peso completo, con 20 años, cuando ganó el título del WBC, ante Trevor Berbick, el 22 de noviembre de 1986. Agradezco sus comentarios en [email protected] Ex campeona Ramadan regresa el 20 de Agosto en Australia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.