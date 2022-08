Hooker favorito 2:1 contra Cobbs Probablemente en el enfrentamiento más interesante del fin de semana, el ex campeón mundial Maurice “Mo” Hooker (27-2-3, 18 KOs) es favorito 2:1 contra Blair “The Flair” Cobbs (15-1-1, 10 KOs). ) en un choque de peso welter programado de diez asaltos en DAZN el sábado desde Fort Worth, Texas. Hooker viene de una derrota por KO ante Vergil Ortiz Jr. hace 16 meses. “Estoy listo para mostrarle al mundo que sigo siendo un guerrero”, dijo Hooker. “Estoy listo para darles una pelea que siempre recordarán”. Teleconferencia de prensa de Ortiz-McKinson Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los campeones más noqueadores Like this: Like Loading...

