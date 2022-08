Los contendientes de peso welter Vergil Ortiz Jr. (18-0, 18 KOs) y Michael “The Problem” McKinson (22-0, 2 KOs) organizaron una conferencia de prensa para promocionar su próxima pelea el sábado 6 de agosto. Su pelea de 12 asaltos será por el título internacional de la OMB de Ortiz en el Dickies Arena en Fort Worth, Texas, y se transmitirá en vivo en todo el mundo, exclusivamente en DAZN.

Vergil Ortiz Jr: “Estoy listo para pelear. Ha sido como un año. Apesta que sucedieron muchas cosas en ese año, y se ha tardado un año completo en volver, pero con suerte, después de esta pelea, todo volverá a la normalidad”.

Michael McKinson: “Tengo un estilo diferente al de la mayoría de la gente, un estilo que puede exponer la mayoría de las cosas en ciertos peleadores. Así que sé que tengo una dura lucha por delante. Tengo una gran tarea por delante, pero sé que mentalmente soy muy capaz de llevarla a cabo”.

VERGIL ORTIZ, JR.

“Bueno, primero que nada, vi su pelea y vi dos zurdos con el mismo estilo. Así que fue un poco un choque de estilos. Entonces, no solo el oponente con el que peleó ese día tiene un estilo completamente diferente al mío, sino que no hay nada que pueda sacar de esa pelea porque no peleó contra alguien que peleó como yo. Esa fue una versión diferente de él luchando contra otra persona, así que realmente no hay mucho para mí”.

“Se suponía que íbamos a pelear en enero, así que me estaba preparando antes de eso. Básicamente, estábamos en modo de campamento completo justo antes de eso. Cuando entreno, estoy como al 110%. Mi cuerpo estaba yendo tan duro como podía. Desafortunadamente, no encontramos enero; fijamos una nueva fecha en marzo. Y creo que con todos esos meses de entrenamiento continuo sin parar, mi cuerpo simplemente no pudo soportarlo más. Esta vez no tuvimos inconvenientes con el cronograma, y ​​esta vez mi cuerpo se siente genial y estamos listos para comenzar”.

“Afortunadamente, el tiempo está de mi lado. Solo tengo 24 años y, al mismo tiempo, no quiero perder el tiempo. Ya sabes cómo es eso. Debí haber peleado tres o cuatro veces ya, y ese es el momento en que no volveremos. Así que hago todo lo posible para mantenerme optimista sobre cualquier escenario, sin importar cuán negativo sea. Pero en general me siento muy feliz. Estoy muy emocionado de estar de vuelta en el ring y listo para dar un gran espectáculo a los fanáticos de todo el mundo”.

MICHAEL McKINSON

“En el Reino Unido, soy conocido como un zurdo complicado. No creo que obtenga suficiente crédito ya que soy un zurdo muy inteligente. De hecho, soy un zurdo diestro; la gente realmente no sabe eso. No llegas a 22-0, ganando cuatro títulos internacionales en el camino por no ser un buen peleador. Creo que soy muy buen boxeador, pero no he tenido la oportunidad de demostrar que soy de clase mundial. En el camino, nunca me he dado el lujo de escoger y elegir con quién pelear a continuación. Tuve que tomar riesgos desde el principio y estar en el lado B desde el principio para llegar a donde estoy ahora”.

“Creo que mi ascenso ha sido mucho más dulce que el de la mayoría de los otros [luchadores]. Alguien nos tuiteó que esta semana en realidad, en mi segunda pelea profesional, peleé en un campo de cricket en Irlanda del Norte frente a 500 personas en comparación con la segunda pelea de Vergil; peleó en una cartelera de Canelo. Así que mi ascenso ha sido desde muy abajo para llegar a donde estoy. Pero lo que la gente no se da cuenta es que estoy aquí por méritos. Debido a todo lo que sucedió en el camino, merezco mi oportunidad de pelear contra Ortiz. Me lo he ganado de la manera difícil”.

“Estoy emocionado de estar en Texas. Estoy emocionado de mostrar más de mi habilidad de lo que he podido mostrar en mis peleas anteriores porque en mis peleas anteriores, me he deslizado. Los puntos ganan contra buenos luchadores, pero no he estado en ningún problema. No he tenido que cavar profundo. No he tenido que ir a ningún lugar en el que nunca haya estado antes y sé que tendré que hacerlo en esta pelea. Así que estoy deseando que llegue. Estoy emocionado por el sábado y no puedo esperar”.

“Elegiré una cosa que tengo diferente a todos los que ha enfrentado. Nunca se ha enfrentado a un luchador invicto como yo. Nunca ha estado en el ring con alguien que nunca haya probado la derrota. Nunca he probado la derrota. No sé lo que es perder. Soy un inglés muy orgulloso que viene al otro lado del mundo, que viene a la guarida del león en un intento de domar al león joven. Se ha visto vulnerable en ciertas peleas, pero no se ha equivocado, y es un gran peleador joven. Pero tengo un estilo diferente al de la mayoría de la gente, un estilo que puede exponer la mayoría de las cosas en ciertos luchadores. Así que sé que tengo una dura lucha por delante. Tengo una gran tarea por delante, pero sé que mentalmente soy muy capaz de llevarla a cabo”.

ERIC GOMEZ, PRESIDENTE DE GOLDEN BOY:

“En Golden Boy enfatizamos lo que han hecho los peleadores y lo que han aprendido para llegar a este punto. Para mí, como promotor/conciliador, es hermoso ver a un niño como Vergil convertirse en un peleador de clase mundial. Esa es la parte del trabajo que disfruto, simplemente observar la progresión. Obviamente, fue evidente cuando lo vi como aficionado; tenía mucho poder y estaba noqueando a muchachos en las filas de aficionados con los guantes más grandes. Pero ahora, se ha convertido en un luchador mucho más completo. Trabaja bien el jab; hace un buen trabajo preparando los golpes al cuerpo y los contragolpes. Es un luchador completo”.

“Probablemente si no hubiéramos tenido el despido, probablemente ahora habría estado peleando por un título. Pero obviamente, sabemos que tuvimos un pequeño contratiempo, pero ahora está al 100%. Pude ir a verlo al gimnasio la semana pasada. Estaba muy impresionado con las combinaciones que lanzaba y en lo que estaba trabajando”.

“Michael McKinson también es un peleador de clase mundial. Esta va a ser una pelea muy dura. No es una pelea fácil para él. Es un estilo diferente, y no ha enfrentado un estilo como este en mucho tiempo, pero es parte del trabajo si vas a llegar a esa tierra prometida y llegar a una pelea por el título mundial. Para tener una oportunidad de pelear para ganar, tienes que pelear contra los mejores peleadores del mundo, y eso es lo que tienes aquí, dos peleadores de primer nivel y altamente calificados peleando entre sí. Ambos invictos, ambos jóvenes, ambos hambrientos. Esto es de lo que se trata. Esto es lo que hace que nuestro trabajo sea divertido, poder ver este tipo de peleas”.

“Por supuesto, Vergil es un boxeador peligroso; tienes que respetar su poder. Pero también es muy joven, y Vergil necesita la experiencia y peleas como estas. Necesita enfrentarse a los mejores boxeadores del mundo como Michael McKinson, que está altamente calificado en el mundo. Necesita la experiencia de pelear diferentes estilos. Si sale victorioso el sábado por la noche, entonces está listo. Está listo para cualquiera de los mejores boxeadores del mundo”.