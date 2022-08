Apolinario es recibido como un héroe en Filipinas Cuando el recién coronado campeón IBO de peso mosca, Dave “The Doberman” Apolinario (17-0, 12 KOs) regresó a Manila el miércoles, fue recibido como un héroe. Apolinario se dirigió directamente al Palacio de Malacanang donde fue recibido personalmente por el presidente Ferdinand Marcos Jr. Eso sí, esta celebración es por ganar un cinturón de IBO, que no es uno de los cuatro principales organismos sancionadores. Sin embargo, Apolinario es actualmente el único campeón mundial de boxeo actual del país y está recibiendo el tratamiento completo. “No puedo contener mi felicidad en este momento”, dijo Apolinario. “Estaba extasiado después de ganar el cinturón en Sudáfrica, pero que mi presidente me saludara y felicitara es otra cosa. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Prometo trabajar más duro y conseguir los otros cinturones”. Teleconferencia de prensa de Ortiz-McKinson Like this: Like Loading...

