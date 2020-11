Ex campeón Zurdo Ramírez regresa el 19 de diciembre El invicto ex campeón súper mediano de la OMB Gilberto “Zurdo” Ramírez (40-0, 26 KOs) terminará un largo descanso el 19 de diciembre contra Alfonso “El Tigre” López (32-3, 25KOs) por el título semipesado de la NABF en una sede por determinar, pero se rumora que pudiera ser en el Galveston Island Convention Center en Galveston, Texas. El espectáculo será promovido por ambos boxeadores, Promociones Zurdo y Promociones El Tigre. Zurdo viene de un descanso de 20 meses y Tigre ha estado fuera de acción durante un año. El peso pesado Michael Hunter (18-1-1, 12 KOs) podría estar en la co-estelar. Hunter viene de un empate con el actual campeón interino de peso pesado del CMB, Alexander Povetkin. ¿Canelo contra Callum Smith?

