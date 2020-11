¿Canelo contra Callum Smith? Parece que Canelo Álvarez (53-1-2, 36 KOs) puede enfrentar al campeón súper mediano de la AMB Callum Smith (27-0, 19 KOs) en diciembre. Salvador Rodríguez de ESPN informa que Canelo-Smith aterrizará en el Cowboys Stadium de Dallas o el Alamodome en San Antonio el 18, 19 o 20 de diciembre. Los nombres del campeón súper mediano de la FIB Caleb Plant y el retador mandatorio del WBC, Avni Yildirim habían sido mencionados anteriormente como el próximo oponente de Canelo. Kulakhmet vence a McGowan en Reino Unido y gana título Internacional del WBC

