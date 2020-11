Kulakhmet vence a McGowan en Reino Unido y gana título Internacional del WBC Por. Gabriel F. Cordero La superestrella de Kazajstán, Tursynbay Kulakhmet (2-0, 1 KOs), ganó el título internacional de peso súper welter del WBC en solo su segunda pelea profesional al vencer por decisión unánime en diez rounds al previamente invicto Macaulay McGowan (14-1-1, 3 KOs) el miércoles en el MTK Fight Night en Production Park Studios en South Kirkby, Yorkshire en el Reino Unido en un evento transmitido por ESPN + y organizado por Top Rank. Los tres jueces dieron tarjetas de 99-89 a favor de Kulakhmet. ¨Bandido¨ Vargas reaparece el 20 de Noviembre en México

Top Boxing News

