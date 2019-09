Ex campeon Oliver McCall regresa a los 54 años en Nuevo Mexico Por David Finger Es una historia tan antigua como el deporte del boxeo: el ex campeón de peso pesado esta en el camino de regreso. Lejos de las brillantes luces de Las Vegas, hace una parada en boxes en un lugar más pequeño con la esperanza de crear un zumbido suficiente como para posicionarse para una oportunidad más por el título. Y, sin embargo, es una historia que nunca antes se había contado en Nuevo México. Seguro, Nuevo México fue anfitrión de una pelea por el título de peso pesado en 1912, y dos futuros campeones de peso pesado pelearon temprano en su carrera en Nuevo México. Pero nunca se había detenido un ex campeón de peso pesado en Nuevo México durante en el juicio de regreso. Hasta ahora. El 28 de septiembre se hará historia en el boxeo cuando un ex campeón de peso pesado suba al ring en el Estado de Nuevo México por primera vez. Oliver “The Atomic Bull” McCall (59-14, 38 KOs) está programado para enfrentarse al resistente veterano Grover Young (13-27-3, 9 KOs) mientras intenta posicionarse para una carrera más en el título, y lo hará en Hobbs en el Corral Arena. A los 54 años, la probabilidad de otra oportunidad por el título mundial es minúscula, pero McCall todavía es considerado como un boxeador fuerte y competente a pesar de su edad. De hecho, es un boxeador que se ha ganado la reputación de poseer la mejor barbilla en la historia del boxeo, ya que nunca se dejó caer en una carrera que comenzó en 1985. En ese tiempo trabajó como el principal compañero de combate de Mike Tyson antes de anotar un trastorno monumental en 1994 cuando detuvo al miembro del Salón de la Fama Lennox Lewis en la segunda ronda para ganar el título de peso pesado del WBC. McCall defendería su título una vez contra otro futuro miembro del Salón de la Fama en Larry Holmes antes de dejar caer una decisión ante Frank Bruno en 1995. El choque de McCall-Young será una pelea intrigante en un evento que presenta varios otros pesos pesados ​​talentosos, varios de los cuales estuvieron en la ciudad durante una conferencia de prensa el viernes por la noche en el Corral Arena. Valladres vence a Araneta en eliminatoria de la FIB en Mexico Tadurn vence a Salva por titulo FIB en Filipinas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.