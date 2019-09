Valladres vence a Araneta en eliminatoria de la FIB en Mexico En una eliminatoria del peso minimosca de la FIB, Daniel “Cejitas” Valladares (21-1, 13 KOs) de México ganó por nocaut técnico en el cuarto round sobre Christian Araneta (17-1, 14 KOs) de Filipinas, el sábado por la noche en la Arena Don Jose Sulaiman en Monterrey, Nuevo Leon, México. En la última entrega de la rivalidad entre México y Filipinas, Valladares golpeó a Araneta en el cuarto round y Araneta no salió para el quinto round citando una lesión en su hombro derecho.



“Estoy muy emocionado y feliz”, dijo Vallardes. “Sabíamos que esta victoria sería difícil, pero no imposible. ¡Dimos una gran pelea a la gente y ahora vamos por el título mundial! ” Valladares es ahora el retador obligatorio para el Nicaragüense campeón FIB 108 libras Félix Alvarado.

– Roman vence al Gusano Rojas en Ciudad Juarez, Chihuahua Ex campeon Oliver McCall regresa a los 54 años en Nuevo Mexico

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.