Roman vence al Gusano Rojas en Ciudad Juarez, Chihuahua En una pelea de Mexicanos en el peso súper pluma entre los favoritos de los fanáticos populares, el tres veces retador del título mundial Miguel “Mickey” Roman (62-13, 47 KOs) logro una decisión unánime de doce rounds sobre el ex campeón mundial de 39 años Tomas “Gusano” Rojas (51 -18-1, 34 KOs) el sábado por la noche en el Gimnasio Municipal “José Neri Santos” en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Como siempre, Roman de 33 años fue muy agresivo y Rojas estaba feliz de llegar a la distancia. Rojas estuvo cerca de complicar a Roman a mitad de camino, pero Roman ganó todos los rounds finales para lograr una victoria de 116-112, 116-112, 117-111. Roman defendió con éxito su título WBC FECARBOX. Valladres vence a Araneta en eliminatoria de la FIB en Mexico

