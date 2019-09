Actualidad: Canelo-Kovalev Actualidad: El presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, declaró que no existe “Nada hecho” en las redes sociales. Entonces veremos lo que finalmente se desarrolla en estos momentos. El campeón mundial de varias divisiones, Canelo Álvarez, estaría buscando desafiar al campeón de peso semipesado de la OMB Sergey “Krusher” Kovalev el 2 de noviembre en el MGM Grand en Las Vegas. Según ESPN Deportes, la pelea ha sido acordada, pero aún no está firmada. Canelo buscará ganar un título mundial en una cuarta división de peso. Canelo-Kovalev había estado sobre la mesa antes de la reciente defensa de Kovalev contra Anthony Yarde y Yarde incluso había rechazado una oferta de reserva. Kovalev noqueó a Yarde en el round once y luego declaró que quería a Canelo a continuación. Las probabilidades iniciales de la pelea tienen a Canelo como favorito 5: 1. La pelea se transmitiría en DAZN. Star Boxing anuncia sus peleas del 20 de septiembre en Nueva York Roman vence al Gusano Rojas en Ciudad Juarez, Chihuahua

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.