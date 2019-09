Tadurn vence a Salva por titulo FIB en Filipinas En un enfrentamiento por el título vacante de peso mínimo de la FIB, Pedro Taduran (14-2, 11 KOs) logro un triunfo con un TKO de cuarta rounds sobre el previamente invicto Samuel Salva (17-1, 10 KOs) el sábado por la noche en el Jurado Hall del Philippine Marine Corp en las afueras de Manila, Filipinas. Salva, quien ingresó a la FIB como el clasificado# 1 cenvio a la lona al clasificado de la FIB # 3 Taduran en el primer round pero Taduran regresó para castigar a Salva en las rondas tres y cuatro. Después del cuarto round, Salva no pudo continuar y fue sacado del ring en una camilla. Esta fue la primera pelea por el título mundial entre los boxeadores Filipinos en suelo filipino en 94 años. Ex campeon Oliver McCall regresa a los 54 años en Nuevo Mexico Linares regresa con triunfo en Japón

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.