Ex campeón mundial Nica Concepción retorna el viernes en Panamá El ex campeón mundial en dos divisiones Luis "Nica" Concepción (39-9, 28 KOs) buscará brindar un espectáculo en su ciudad natal ante el venezolano Juan "Pequita" López (15-8-1,14 KOs) en la coestelar de Cardoso-Huertas este jueves 17 de junio en La Doce Sports Center en la Ciudad de Panamá, Panamá, El evento, que es presentado por ProBox Promotions con Master Promotions y All Star Boxing, Inc., será transmitido en vivo globalmente por ProBox TV comenzando a las 9:00 p.m. ET/6:00 p.m. PT. Concepción es un boxeador de 36 años que ha tenido una carrera profesional con muchos altibajos. En 2009, derrotó a Omar Salado para convertirse en el campeón interino mosca de la AMB. Luego fue elevado a campeón mundial después de varias defensas. En 2015, Concepción capturó el título interino de la AMB en las 115 libras con una victoria por nocaut ante David Sánchez, y luego fue elevado a campeón mundial al derrotar a Kohei Kono al año siguiente. Concepción después perdió el título ante Khalid Yafai, pero una vez más capturó la versión interina del cinturón de 112 libras de la AMB en 2020, un título que luego perdió ante el invicto Artem Dalakian. El poderoso ex monarca mundial también ha tenido peleas duras contra Carlos Cuadras y Andrew Moloney en una carrera en el boxeo de paga de más de 15 años. López, por su parte, no dará ventajas en el sentido tradicional. Aunque es de Venezuela, ha peleado en Panamá más de 10 veces y ha mostrado su calidad como peleador ante prospectos como Orlando Peñalbacon quien empató en un combate que se disputó en las 118 libras. La cartelera también contará con los siguientes combates: Gilberto "Cacique" Pedroza (20-9-2, 8 KOs) de La Palma, Panamá participará en un duelo a ocho asaltos en peso mosca ante Pedro Villegas (13-2, 4 KOs) de Quito, Ecuador. Darelle Valsaint (3-0, 2 KOs) iniciará la transmisión en vivo con un duelo a seis asaltos ante Encarnación Diaz (12-1, 7 KOs) de San Jose, Costa Rica. El destacado prospecto de peso mediano de Orlando, Florida representó a Haití en los Juegos Olímpicos de 2020 y poco a poco está desarrollando su palmarés como profesional. Francis-Beltran fijado para el 9 de julio en Florida

