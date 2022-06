Ortiz Jr-McKinson el 6 de agosto en Texas El terror de peso welter Vergil Ortiz Jr. (18-0, 18 KOs), regresará al ring el 6 de agosto contra el invicto y clasificado mundialmente Michael “The Problem” McKinson (22-0, 2 KOs). El duelo de doce asaltos se llevará a cabo en Dickies Arena en Fort Worth, Texas, y se transmitirá en vivo en todo el mundo, exclusivamente en DAZN. McKinson estaba programado para enfrentar a Ortiz en marzo, pero Ortiz se retiró de la pelea debido a rabdomiolisis y McKinson ganó por decisión unánime a Alex Martin. Vergil Ortiz Jr: “Estoy muy feliz de volver a subir al ring. Estoy listo para mostrarle al mundo una vez más por qué estoy listo para un título mundial”. Michael McKinson: “Estoy recibiendo lo que merezco. Estaba preparado para pelear contra Ortiz Jr antes. Ahora se me ha dado nuevamente la oportunidad de demostrar que soy el mejor en esta división”. Promotor Oscar De La Hoya: “Vergil Ortiz, Jr. es el peso welter más emocionante del mundo. Estamos felices de que esté de regreso, saludable y se sienta al 100%. Peleando en su estado natal, no puedo pensar en una mejor manera para que él haga su regreso y ofrezca otra gran actuación para sus fanáticos. Está a un paso de desafiar a cualquier campeón mundial y lo demostrará el 6 de agosto”. Ex campeón mundial Nica Concepción retorna el viernes en Panamá Like this: Like Loading...

