Conferencia de prensa final de Beterbiev-Smith Dos de los golpeadores más feroces de la división de peso semipesado pondrán en juego tres cinturones de título mundial en uno de los enfrentamientos más esperados del año. El campeón mundial WBC/IBF, Artur Beterbiev (17-0, 17 KOs), el único campeón mundial de boxeo con una proporción de nocauts del 100 por ciento, se enfrentará al campeón de la OMB de Long Island, Joe Smith Jr. (28-3, 22 KOs) el sábado por la noche en Hulu. Teatro en el Madison Square Garden. En la conferencia de prensa del jueves, esto fue lo que dijeron los boxeadores. Artur Beterbiev: “Esta es una pelea muy importante para mí. Con respecto al lugar, no es diferente para mí. Estoy más centrado en la lucha. Estoy más enfocado en mi oponente, no en el lugar. Siempre le pregunto a mi entrenador de boxeo y a mi entrenador de acondicionamiento cómo me va. Les pregunto si es menos de lo que estaba haciendo hace dos años. Me dicen que estoy mejor que hace dos años”. Joe Smith Jr: “Esta es una gran oportunidad. Beterbiev es un gran nombre en el boxeo. Todo el mundo sabe quién es en este momento. Tiene dos títulos mundiales, y quiero esos cinturones. Creo que esta pelea va a ser genial. Tienes dos grandes golpeadores, y estoy emocionado de estar allí con él. Es un gran nombre”. Ortiz Jr-McKinson el 6 de agosto en Texas Like this: Like Loading...

