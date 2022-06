La Ciudad de México por Guinness con la clase de boxeo más grande del mundo este sábado Por.Gabriel F. Cordero La Ciudad de México buscará romper el récord Guinness con la clase de boxeo más grande del mundo en el mitico zócalo con 40,000 personas practicando al mismo tiempo este deporte. Durante varios meses el Consejo Mundial de Boxeo junto al Instituto del Deporte de la Ciudad de México, las diversas dependencias del gobierno local y alcaldías han organizado entrenamientos los fines de semana para prepararse hacia este especial dia. La Clase Masiva de Boxeo se realizara este sábado 18 de junio a las ocho de la mañana y los participantes podran ingresar desde las 6:30 de la mañana. Las inscripciones estan en cerca de 40,000 personas que se registraron desde abril y tendran un kit oficial con jersey, gorra y número de participante con chip. El sábado a las 7:00 de la mañana los instructores empezaran un curso teórico y daran a conocer las reglas del evento. México busca superar la marca que tiene actualmente Moscú, Rusia, en donde lograron impartir una clase de poco más de 30 minutos seguidos con tres mil 300 participantes en 2017. Conferencia de prensa final de Beterbiev-Smith Like this: Like Loading...

