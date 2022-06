El WBC presenta el cinturón Freedom 2022 El Consejo Mundial de Boxeo ha presentado el Freedom Belt especial 2022 para conmemorar el Día del 16 de junio. Este cinturón iba a estar en juego en el Jermall Charlo vs. Maciej Sulecki, programado para este sábado 18 de junio en el Toyota Center de Houston, pero lamentablemente tuvo que posponerse debido a una lesión en la espalda que sufrió Charlo durante su preparación. El cinturón WBC Freedom estará en juego en la próxima pelea de Jermall Charlo, que se anunciará pronto. Canelo y GGG realizarán mini gira de prensa La Ciudad de México por Guinness con la clase de boxeo más grande del mundo este sábado Like this: Like Loading...

