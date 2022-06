Francis-Beltran fijado para el 9 de julio en Florida El invicto superligero César “Rainman” Francis (10-0, 6 KOs) dará un gran paso cuando se enfrente al ex campeón mundial de 40 años Ray Beltrán (37-9-1, 23 KOs) en un combate a diez rounds por el título NABO de la OMB el 9 de julio en el ProBox Events Center en Plant City, Florida, y se transmitirá en vivo a nivel mundial en ProBox TV. Cesar Francis: “Es mi momento de brillar. Voy a entrar y actuar. Beltrán es un gran veterano y no lo estoy pasando por alto. Ayudé a Richard Commey a prepararse para su pelea contra él. Y esta vez Commey será mi sparring. Es mejor que la gente traiga sus paraguas porque va a ‘llover’ ese día”. Ray Beltran: “He estado buscando y esperando esta pelea. César Francis es un peleador invicto que tiene mucha confianza, y este es el tipo de pelea que necesito para volver a ponerme en el mapa. Creo que mi experiencia ayudará mucho porque he estado ahí con peleadores de alto nivel. Como siempre, haré mi parte para asegurarme de que sea una pelea llena de acción. Mis peleas nunca han sido aburridas. Siempre están llenos de acción”. Ex campeón mundial Nica Concepción retorna el viernes en Panamá Confirmado: Paul y Serrano en MSG el 6 de agosto Like this: Like Loading...

