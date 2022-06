Confirmado: Paul y Serrano en MSG el 6 de agosto Showtime ha anunciado oficialmente que el popular youtuber boxeador de peso crucero, Jake “The Problem Child” Paul (5-0, 4 KOs), recién salido de su victoria viral por nocaut con un solo golpe en diciembre, y Amanda “Real Deal” Serrano (42-2- 1, 30 KOs), la campeona mundial unificada de peso pluma que viene de uno de los combates más importantes en la historia del boxeo femenino, encabezará dos eventos principales en el Madison Square Garden el sábado 6 de agosto en vivo por Showtime PPV en un evento presentado por Most Valuable Promotions (MVP). Se anunciarán los oponentes para ambos combates . “Ya ha sido un año increíble”, dijo Paul. “No podría haber estado más orgulloso de Amanda cuando se enfrentó cara a cara contra Katie Taylor en abril e hizo historia en MSG. Ahora, poder hacer mi propia historia en el Garden y compartir la noche con Amanda es solo el epítome del sueño americano. Este es un momento especial para toda la comunidad de creadores y prometo que una vez más mostraré al mundo que todo es posible”. Francis-Beltran fijado para el 9 de julio en Florida Hughie Fury se enferma y se pospone pelea con Hunter Like this: Like Loading...

