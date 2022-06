Hughie Fury se enferma y se pospone pelea con Hunter La eliminatoria de peso pesado de la AMB entre Hughie Fury y Michael Hunter se pospuso desde su fecha originalmente programada para el 2 de julio, según anunció hoy BOXXER. Fury, que organizó este campamento de entrenamiento en Cannes, Francia, había estado tratando de entrenar durante la enfermedad, pero su padre y el entrenador Peter Fury tomaron hoy la decisión de suspender el campamento para permitir que su hijo se recupere por completo. “En mi nombre y en el de mi hijo, nos disculpamos con los fanáticos, pero sobre todo con Hunter y su equipo, porque al igual que nosotros, han pasado por un campamento difícil y esta noticia es lo último que alguien en el boxeo quiere escuchar. dijo Peter Furia. “Hughie luchó contra la enfermedad pero se derrumbó físicamente. Esperamos que esta pelea se reprograme, ya que es una gran pelea tanto para los hombres como para los fanáticos de todo el mundo. Una vez más, nos disculpamos con todos los involucrados, pero la salud es primordial en el boxeo”. La eliminatoria por el título mundial Fury-Hunter enviará al ganador a una oportunidad contra el campeón mundial de peso pesado de la AMB, actualmente Daniel Dubois. BOXXER está trabajando actualmente para programar una nueva fecha para la pelea en el AO Arena Manchester. “Los fanáticos del boxeo de todo el mundo esperaban esta pelea con ansias, al igual que los dos boxeadores. Nadie estará más decepcionado que Hughie Fury y Michael Hunter por las noticias de hoy, pero la salud es más importante que nada. Deseamos a Hughie una pronta recuperación mientras organizamos una nueva fecha para esta pelea en Manchester”, dijo Ben Shalom, fundador y CEO de BOXXER. Todos los boletos comprados para el evento del 2 de julio serán válidos para la nueva fecha reprogramada cuando se anuncie. Los fanáticos que no puedan asistir a la nueva fecha también pueden obtener un reembolso completo de cualquier boleto comprado para el 2 de julio. Eddie Hearn planea invadir Australia Like this: Like Loading...

