Eddie Hearn planea invadir Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing Según los informes, el promotor del Reino Unido, Eddie Hearn, promocionará una tarjeta de septiembre Down Under. Hearn le dijo a news.com.au que estaba buscando hacer "cuatro a seis shows al año" en Australia, habiendo reclutado a los luchadores australianos Liam Paro, Brock Jarvis, Skye Nicolson, Ebanie Bridges y Demsey McKean para su establo. "Demsey va a pelear en nuestra cartelera de septiembre, tal vez contra el ganador de mañana por la noche (Justis Huni vs. Joseph Goodall), tal vez contra Lucas Browne, que sería otra pelea decente", dijo Hearn. Hughie Fury se enferma y se pospone pelea con Hunter Conferencia de Prensa de Mayweather y Asakura

