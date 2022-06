Conferencia de Prensa de Mayweather y Asakura La leyenda del ring Floyd “Money” Mayweather y RIZIN realizaron una conferencia de prensa en Las Vegas el lunes por la noche para anunciar oficialmente la próxima exhibición del miembro del Salón de la Fama de 45 años, que tendrá lugar en septiembre contra el luchador japonés de MMA Mikuru Asakura en RIZIN. en Japón. Floyd Mayweather: “Sé que él cree en su habilidad, pero ningún peleador con el que haya estado en el ring es Floyd Mayweather. Estos otros muchachos son solo luchadores, pero yo soy Floyd Mayweather. Estoy en un nivel diferente. Soy especial. No sólo especial, muy especial. No tengo que mirar la cinta de mis oponentes, él necesita mirarme. Yo soy el que hay que mirar. Todo el mundo al que me enfrento es solo un oponente. No es diferente de enfrentar a Manny Pacquiao o Canelo Alvarez”. Mikuru Asakura: “Soy un luchador de MMA, pero aprovecharé esta oportunidad y usaré a Mayweather para elevar mi nombre y mi valor a nivel internacional. Ganaré esta pelea”. Eddie Hearn planea invadir Australia Round 12 con Mauricio Sulaimán : El Salón de la Fama del Boxeo Internacional Like this: Like Loading...

