Ex campeón Dib vence a campeón de Kickboxing Baylon en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing

Fotos: Team Dib El ex campeón de peso pluma de la FIB Billy Dib (47-6, 27 KOs) detuvo al campeón mundial de kickboxing de la WKBF Joey Baylon (0-1) de Filipinas en una pelea programada de diez asaltos en el Entertainment Center, Hurstville, Sydney, NSW, Australia el sábado. Dib controló la acción mientras conectaba con combinaciones precisas sobre el agresivo oponente zurdo. A Baylon se le descontó un punto por golpes bajos sobre Dib. En la séptima ronda, Dib derribó a Baylon y luego lo tuvo en problemas contra las cuerdas cuando el árbitro Kevin Hogan lo canceló a las 2:10. Dib le dijo a Fightnews.com® “Baylon era un duro competidor del mundo del kickboxing. Es zurdo y muy torpe. La mayor parte del tiempo, estuvo bastante limpio, pero le quitaron puntos por golpes bajos cuando me golpeó al sur de la frontera en la quinta ronda. Nunca me golpeó con nada limpio pero lo mezcló en las trincheras. Baylon estaba balanceando los golpes pero no conectó con nada significativo. Estaba muy bien acreditado en el mundo del kickboxing y del muay thai. El siguiente es una pelea con Kye McKenzie. Prácticamente hemos hecho el trato y la pelea podría ser en la promoción Tszyu v Hogan el 31 de marzo “. _ Dirrell-Davis titular el 27 de febrero en FOX Resultados desde Hermosillo, Mexico

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.