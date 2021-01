Resultados desde Hermosillo, Mexico Bryan “Latino” Acosta (15-0, 7 KOs) anotó un KO en el séptimo asalto contra Pablo “Diamante” Robles (14-2, 9 KOs) el viernes por la noche en Hermosillo, México. Acosta envió a Robles a la lona dos veces en el primer round, pero Robles se recuperó y le dio a Acosta una dura pelea durante cinco rounds. La pelea fue detenida por el árbitro en el séptimo cuando Acosta hizo tambalear a Robles con una combinación. Cristian Olivo (15-0-1, 6 KOs) reclamó el título vacante del WBC Juvenil con una decisión unánime en ocho rounds sobre el previamente invicto Adrián Montoya (12-1, 10 KOs). Las puntuaciones fueron 80-71, 79-73 y 78-74. En su debut profesional, el peso pluma Amado “Malvado” Fernando Vargas (1-0, 1 KO), hijo del ex campeón mundial Fernando “Feroz” Vargas, vencio con un nocaut técnico en el primer round sobre Héctor Montijo (1-3-1, 0 KOs) luego de dos caídas. Ex campeón Dib vence a campeón de Kickboxing Baylon en Australia Steven Butler es derrotado por KO en México

