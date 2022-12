Estrada vence por DM a Chocolatito, gana trilogía y retiene título WBC Juan Francisco Estrada (44-3, 28 KOs) ganó su legendaria trilogía contra Román “Chocolatito” González (51-4, 41 KOs), tomando una decisión mayoritaria en doce asaltos en un choque por el título supermosca del WBC el sábado por la noche en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Estrada usó efectivamente su movilidad y se conectó repetidamente con combinaciones desde el principio. La marea comenzó a cambiar a mitad de camino cuando Chocolatito aceleró el paso. Estrada ganó la última ronda para asegurarlo. Las puntuaciones fueron 114-114, 116-112, 115-113. Martínez vence DM a Carmona y retiene título mosca del WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.