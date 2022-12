Lovemore Ndou es homenajeado en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El tres veces campeón mundial Lovemore Ndou recibió el Premio a la Excelencia Profesional en reconocimiento a su destacada actuación como afroaustraliano en el estado de Nueva Gales del Sur en el Ashfield Leagues Club de Sídney el sábado. “Me siento honrado de recibir el premio. Significa que mi buen trabajo no es en vano. es reconocido Agradezco a mi familia y a mis buenos amigos por su continuo apoyo”. Ndou le dijo a Fightnews.com®. “Doy gracias a Dios por la buena salud y por darme fuerzas para seguir peleando la buena batalla. Espero con ansias mi gran lucha en un futuro cercano en Sudáfrica en la lucha contra la corrupción y la construcción de una mejor Sudáfrica para todos”. Entrevista exclusiva con Mark "Too Sharp" Johnson Estrada vence por DM a Chocolatito, gana trilogía y retiene título WBC Like this: Like Loading...

