Bryant Jennings 225.25 vs. Oscar Rivas 234

Shakur Stevenson 125.5 vs. Jessie Cris Rosales 124.5

Jason Sosa 131 vs. Moises Delgadillo 133

Carlos Adames 156 vs. Juan Ruiz 155.5

Robson Conceicao 130.5 vs. Hector Ambriz 130.5

Fazliddin Gaibnazarov 141.5 vs. Ricardo Garcia 142

Cassius Chaney 250 vs. Michael Glasscox 212

Vikas Krishan 151.75 vs. Steven Andrade 152

Venue: Turning Stone Resort, Verona, NY

Promoter: Top Rank

TV: ESPN+