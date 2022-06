ESPN+ transmitirá Cuellar-Cardoza desde Torreón el viernes El terror supermosca invicto David “General” Cuellar (21-0, 14 KOs) espera lograr su séptimo nocaut consecutivo en un evento principal de 10 asaltos el viernes por la noche contra el ex retador al título mundial Yader Cardoza (26-17-1, 8 KOs) en el Auditorio Municipal de Torreón, México. Cuellar, de 20 años, no ha tomado la distancia desde septiembre de 2019, una carrera que ha incluido victorias por detención sobre el ex campeón mundial Moises Fuentes y el contendiente de toda la vida Ricardo Blandon. Noqueó a Blandon en seis asaltos en febrero a pesar de que Blandon perdió peso por más de cinco libras. En la coestelar por el título mundial, la campeona de peso gallo femenino del CMB Yuliahn Luna (23-3-1, 4 KO) hará la segunda defensa de su título en una revancha contra Jessica González (8-5-2, 1 KO). Cuéllar-Cardoza y Luna-González transmiten en vivo en los EE. UU. por ESPN+. ¡Sorpresa! Tyson Fury habla de posible regreso Like this: Like Loading...

