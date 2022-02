ESPN+ con transmisión televisiva desde Cancún el Domingo El artista del nocaut de peso gallo junior David “El General” Cuéllar lucha contra Ricardo Blandón en el evento principal de 10 asaltos este domingo en Cancún, México. Cuéllar-Blandón encabeza una cartelera que se transmitirá en vivo por ESPN+. Cuellar, de 20 años (20-0, 13 KOs), ha ganado cinco peleas consecutivas por nocaut, una racha que comenzó en noviembre de 2019. Tuvo marca de 2-0 en 2021, noqueó a Karim Arce Lugo en nueve asaltos y noqueó al ex el campeón mundial Moisés Fuentes en el sexto. Blandón (15-4, 9 KOs) nunca ha sido noqueado, y dos de sus derrotas han sido por decisión dividida. Peleó en octubre pasado, dejando caer una decisión competitiva ante el prospecto francés Elie Konki en Francia. En otros combates de transmisión programados: El prospecto de peso pluma junior nacido en Guadalajara Cristopher López (14-0-1, 10 KOs) peleará contra el nicaragüense Dixon Flores (17-8-3, 6 KOs) en la pelea coestelar de 10 asaltos. López ha ganado ocho peleas consecutivas desde el único empate en su libro mayor. El peso ligero junior en ascenso Rosario Sánchez (16-0, 10 KOs) peleará contra Francisco Lucero (10-3-4, 7 KOs) en ocho asaltos. Oziel Santoyo (13-1-1, 8 KOs), de Monterrey, México, busca sumar 14 victorias consecutivas cuando se enrede con Brandon Pérez (6-1-1, 2 KOs) en una pelea de peso mediano junior de ocho asaltos. El primer combate de ESPN+ presenta al invicto peso pluma Celex Castro (11-0, 8 KO) en un combate a seis asaltos contra Julio César Juárez (4-9, 1 KO). Ortiz-McKinson el 19 de marzo en Los Ángeles

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.