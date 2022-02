Ortiz-McKinson el 19 de marzo en Los Ángeles El invicto artista del nocaut de peso welter Vergil Ortiz Jr. (18-0, 18 KOs) se enfrentará con el clasificado número 3 de la OMB Michael “The Problem” McKinson (21-0, 2 KOs) el 19 de marzo en una pelea de 12 asaltos por la OMB Internacional título en el Galen Center de la Universidad del Sur de California en el centro de Los Ángeles y se transmitirá en vivo, en todo el mundo, exclusivamente en DAZN. Ortiz es favorito 10:1, pero al promotor de McKinson, Eddie Hearn, le gustan las oportunidades de su hombre. “Michael tiene el estilo para vencer a Vergil, quien para mí ya es uno de los cinco mejores pesos welter del mundo, un peleador brillante y poderoso. Solo hay ciertos estilos que pueden vencerlo, y Michael tiene un estilo para causarle a Vergil todo tipo de problemas”. El promotor de Ortiz, Oscar De La Hoya, declaró que Vergil está listo para pelear contra la élite de la división comenzando con McKinson. ESPN+ con transmisión televisiva desde Cancún el Domingo Tim Tszyu debutara en EEUU e Charlo-Castaño en Los Ángeles

