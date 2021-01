Entrevista: Steve Farhood Por Ray Wheatley – World of Boxing El miembro del Salón de la Fama Steve Farhood habló con Peter Maniatis sobre su trabajo en el boxeo durante 42 años como historiador del boxeo y también analista de boxeo en directo de Showtime. Boxeo en la década de 1970 “Crecí en la década de 1970 cuando era un niño y, por supuesto, en Estados Unidos en la década de 1970 todo se trataba de Ali y los pesos pesados, así que era lo que llamarías un fan casual. Nada demasiado intenso. No compré la revista Ring todos los meses. Solo era un fanático de los deportes en general. Primer trabajo en el boxeo “Me gradué de la universidad con un título en periodismo y casualmente conseguí mi primer trabajo en una empresa que publicaba revistas de boxeo y lucha libre. En ese momento era World Boxing News antes de la Revista KO y mucho antes de que se convirtiera en The Ring Magazine y me enamoré del deporte de inmediato. Tan pronto como comencé a mirar los archivos, a investigar y a ir a peleas, eso fue hace 42 años y no me he aburrido ni un solo día. Los cuatro reyes “En términos de cubrir el deporte, principios de los ochenta fue un momento fantástico porque teníamos a Leonard, Hearns, Duran y Hagler y cubrimos las peleas de los Cuatro Reyes en el gran Caesar’s Palace expansivo al aire libre en Las Vegas y en el Superdome de Nueva Orleans. Fueron peleas realmente grandes. Eran noticia de primera plana en los periódicos. No solo noticias deportivas de última página, sino noticias de primera plana. Por supuesto, todos añoramos esos viejos tiempos. Me encantaría que el boxeo fuera tan grande ahora como lo era entonces. Ha marginado desde entonces, pero esos días fueron fantásticos. Para un escritor joven como yo en ese momento, yo tenía poco más de veinte años, ir a esas peleas era un sueño hecho realidad. COVID-19 “El mejor momento para el boxeo en 2020 fue el 31 de diciembre dondequiera que viviera, para pasar página y decir que es fin de año. Sigamos con 2021 porque 2020 no fue un buen año para nadie. Fue interesante, en Minnesota, el 13 de marzo, cuando en Estados Unidos y en el mundo todo empezó a cambiar. Hicimos un show, un show de ShoBox, en Minnesota sin gente. Fue el último evento deportivo en Estados Unidos, prepandémico, por así decirlo. Sin multitud y sin audiencia. Acabo de recordar estar allí y decir que espero poder llegar a casa, no quiero pasar el resto de mi vida en Minnesota. Pude llegar a casa pero todo se cerró. Boxeo o no, durante bastante tiempo. El deporte se recuperó bien. Cubrí una gran pelea este año desde la pandemia, que fue Gervonta Davis contra Leo Santa Cruz, una pelea fantástica en San Antonio. Pero incluso entonces, viajar te hace sentir un poco incómodo. Desafortunadamente, la pandemia todavía está causando estragos en Estados Unidos. Los mejores boxeadores “El boxeo es probablemente el único deporte en el que se puede argumentar que los muchachos mayores de años pasados ​​son al menos iguales, si no mejores, que los boxeadores de hoy. Hay muchas razones para eso. Lucharon más a menudo en esos días porque ganaban menos dinero. Había mejores entrenadores en esos días. Menos clases de peso. Yo diría que el 98% de los expertos en boxeo dirían que Sugar Ray Robinson fue el mejor de todos los tiempos. Eso es por su récord, contra quién peleó, cuándo peleó contra ellos, cuántas divisiones dominó, desde peso ligero hasta peso mediano. Diría que Ray Robinson es el número uno y después de eso, los cinco primeros serían Henry Armstrong, Willie Pep, Muhammad Ali y Joe Louis. Para mí, en la división de peso pesado tienes a Ali y Louis y luego hay una caída significativa, y cualquier otra persona que quieras nombrar, Roberto Duran y Ray Leonard, de mi época, tuve la suerte de cubrir a ambos, y Creo que también pertenecen a cualquier lista. Serían los cinco o seis mejores jugadores. El mejor boxeador australiano “Tengo un favorito personal (de Australia) como boxeador y como persona, Jeff Fenech. Conocí a Jeff al principio del juego cuando boxeó por primera vez en la televisión estadounidense, que fue al principio de su carrera. Pensé ‘este es el mejor luchador de presión que he visto’. Todavía me siento así. Para aplicar presión, hemos visto a Ricky Hatton hacerlo y Joe Frazier hacerlo. Muchos, muchos otros grandes peleadores aplicando presión, pero Jeff lo hizo tan bien como cualquiera. Y la noche que luchó contra Azumah Nelson por primera vez, lo llamaron un empate y le robaron; debería haber sido un campeón mundial de cuatro divisiones. Amo a Jeff. Lo he visto en el Salón de la Fama y fácilmente sería mi luchador australiano favorito. Crawford contra Spence “Una cosa que todos esperamos es tener fanáticos en las peleas en 2021. Ese es un elemento tan crítico para hacer de una pelea un evento . No puedes tener un evento sin fans. Con suerte, en Estados Unidos, al menos con la promesa de que la vacuna se entregará probablemente a mitad de año. En cuanto a las peleas en sí, la pelea que más me gustaría ver es Errol Spence y Terence Crawford. Esa es la pelea que queríamos ver hace un año. Esa sería una pelea entre los mejores libra por libra del mundo. ¿Por qué no ha sucedido? Obviamente, hay política involucrada. División de peso ligero “Acabo de ver la repetición de la pelea de Luke Campbell y Ryan García. Ahora tienes la división de peso ligero con Ryan García, Gervonta Davis, Teofimo López, Devin Haney, a quienes mencionamos en Showbox. Esos cuatro luchadores son todos jóvenes, todos espectaculares. Dejando a un lado la política, me gustaría ver algunos de esos enfrentamientos. La división de peso ligero está tan bien como siempre. Llamé a una de las peleas de George Kambosos en Connecticut hace unos 2 o 3 años. Su talento era muy evidente. Es un contendiente legítimo. No es muy conocido por el público estadounidense, pero tendrá su oportunidad. Los Kazajos Nurmaganbet y Pavlov nominados a lo mejor del WBC 2020 Premier Boxing Champions es la promotora del año de la AMB

