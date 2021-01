Premier Boxing Champions es la promotora del año de la AMB La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) nombró a Premier Boxing Champions (PBC) como la Compañía de Promociones del Año 2020 y a Eddie Hearn como el Promotor del Año. La organización pionera, en reconocimiento a los encargados de organizar el boxeo alrededor del mundo, también otorgó Menciones de Honor a Matchroom Boxing y al mítico Bob Arum, por su labor durante un año complicado como el que acaba de terminar. PBC presentó varios eventos importantes en los Estados Unidos con peleas por el título mundial de la AMB. Por su parte, Hearn, de Matchroom Boxing, ha demostrado ser uno de los promotores más influyentes y ha llevado a su empresa a lo más alto del boxeo actual. El legendario Bob Arum, de Top Rank, tomó la delantera en un gran esfuerzo por restaurar el box y fue el primero en regresar después del descanso al organizar la primera pelea por el título mundial posterior a Covid-19 entre Joshua Franco y Andrew Moloney en junio. La AMB felicita a los ganadores y espera que 2021 sea un año exitoso para todos ellos. Con el lanzamiento de la Empresa de Promociones del Año y el Promotor del Año, comienza el calendario de publicaciones de los premios anuales de la AMB 2020. Después de consultar con los fanáticos a través de las redes sociales, la organización pionera anunciará a los ganadores en el siguiente orden a partir de hoy hasta el 9 de enero: 5 de enero

Revelación del año

Revelación femenina del año Entrenador del año 6 de enero 7 de enero

KO del año

Pelea del año 8 de enero

Boxeadora del año 9 de enero

Boxeador del año Entrevista: Steve Farhood Patrick Teixeira: primero Castaño, luego Charlo

