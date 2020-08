Por Ray Wheatley – World of Boxing

El ex campeón de peso welter de la OMB Jeff “The Hornet” Horn (20-2-1, 13 KOs), quien chocará con el peso mediano ligero # 6 de la FIB Tim Tszyu (15-0, 11 KOs) el 26 de agosto, habló con Peter Maniatis sobre representar Australia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, derrotando al dos veces retador al título mundial Noufell Ben Rabah en su séptima pelea, derrotando al legendario Manny Pacquiao en 2017, perdiendo ante el mejor libra por libra Terrence Crawford en 2018 y mucho más.

Juegos Olímpicos de Londres 2012

”Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fueron tiempos emocionantes. Fue un gran momento en mi carrera. Era algo que había estado entrenando durante toda mi carrera en el boxeo. Solo había estado boxeando cuatro o cinco años, así que tuve mucha suerte de llegar a esos Juegos Olímpicos en tan poco tiempo. Hubo algunos grandes nombres peleando. Anthony Joshua fue uno de ellos. Denys Berinchyk (medallista de plata) de Ucrania que me ganó en los cuartos de final fue otro gran nombre. Fui bien, gané mis dos primeras peleas (Gilbert Choombe de Zambia y Abderrazak Houya de Túnez) y, creo que Berinchyk fue demasiado para mí al final.

ARTES MARCIALES

“Empecé en las artes marciales. Me entrené con Glenn Rushton en artes marciales Scorpion. Nunca fui por el cinturón negro. Nunca me interesó todo el cinturón.

VENCER A NOUFELL BEN RABAH

“Había ganado el título australiano (en 2013 como profesional) y sabía que tenía que pasar a cosas más grandes y mejores, así que en mi séptima pelea profesional me enfrenté a una oposición más dura cuando el dos veces retador mundial Noufell Ben Rabah (37 -3) sucedió. Esa pelea salió de la nada. Luché contra él en Perth en una pelea de ganador se lleva todo. Creo que al final fueron AUD $ 6000 para nosotros. Ese fue mi mayor día de pago por un tiempo. Tenía bastante confianza, tienes que estarlo. Como luchador, confías en tu habilidad. Me había deshecho de Sam Colomban (KO 1), quien estaba destinado a ser una pelea dura. Pensé que debería poder vencer a Ben Rabah. (Cuerno WPTS Rabah)

BOXEO EN RODAJES JOSEPH PARKER

“Fue genial y eso es todo lo que sabía en esa época del boxeo en las carteleras (televisadas por Fox) de Joseph Parker en Nueva Zelanda. Estaba acostumbrado a pelear en carteleras inferiores y me encantaron las carteleras inferiores de Joseph Parker porque sabía lo popular que era y es un gran tipo. Pensé ‘esto es una pelea increíble justo antes de él’, así que sabía que la gente estaría mirando. Fueron tiempos emocionantes.

OPONENTES DUROS

“Empecé a enfrentarme a una oposición realmente dura (Randall Bailey y Ali Funeka en 2016) en Brisbane (con Bob Arum presente). Había algunos tipos duros, pero todavía los estaba venciendo y deteniendo a un par de ellos. Realmente hizo que mi confianza creciera. Realmente confiaba en mi habilidad y en lo que podía hacer como boxeador. Creo que era como todos los demás cuando recibí la llamada de que iba a pelear contra Manny Pacquiao en Brisbane. ¿Dije qué? ¿Es esto real? ¿Es una broma de televisión?

MANNY PACQUIAO

“Manny Pacquiao fue una superestrella, estuvo en todo momento durante nuestros preparativos. Conocerlo en persona y verlo que es simplemente normal. Con solo mirarlo, no había nada especial en él como lo hace con cualquier otra persona. Es como … puedo vencer a este tipo. Si me muevo de la forma en que me muevo y soy impredecible y sé que así es como Pacquiao pelea también. Soy más grande que este tipo y puedo usar eso contra él, puedo ganar esta pelea. Tenía plena confianza en mi capacidad en ese momento.

“Manny parecía muy indiferente (cuando estaba en conferencias de prensa) en Australia. Pensé mucho en Pacquiao en el boxeo durante mucho tiempo. Fue uno de mis ídolos. Pacquiao fue extraordinario de ver. Su comportamiento en torno al deporte. Parecía un tipo muy agradable, pero podía luchar como un pequeño monstruo. Quería ser así. Luchar contra él e intentar vencerlo, eso era ORO.

“Estaba un poco frustrado (en las conferencias de prensa) por la forma en que Manny estaba en su teléfono y no estaba interesado. Me dio la sensación de que estaba tan seguro de que realmente no le importaba. Realmente no sabía con quién estaba peleando. Han elegido a un chico de Australia para mí; lo derribaré muy rápido. Son unos buenos diez millones en su bolsillo y hasta luego. Y pensé para mí mismo: te lo voy a poner extremadamente difícil. No iba a caer sin luchar.

“No recibí ninguna felicitación de Manny después de la pelea de 2017, podría haber recibido una palmada en la espalda. Me estaba diciendo ‘descanso’ al comienzo de la pelea; automáticamente volví la primera vez. Pensé que no le gustaba que hiciera eso, así que tal vez debería seguir agarrándome porque no tengo que escucharlo. Solo tengo que escuchar al árbitro.

“Me hubiera gustado una revancha. Tendría que conseguir la oferta para considerarla. Nunca hubo una oferta para una revancha con Manny en Filipinas o en cualquier lugar.

“Me preocupaba que, después de vencer a Manny, (la gente diría) que lo había tenido y que Manny estaba acabado; lo atrapaste en el momento adecuado, pero él ganó el título mundial y venció a algunos tipos decentes (Adrien Broner y Keith Thurman ). Estoy muy feliz y orgulloso de Manny y orgulloso de mí mismo porque vencí a Pacquiao.

“Recuerdo a los paparazzi viniendo a mi casa. Dije que estas haciendo. El fotógrafo dijo que quiero que hagas algo natural como sacar tus cubos de basura. De hecho, hice eso por él y ni siquiera era el día de la basura.

TERRENCE CRAWFORD

“Gary Corcoran era un tipo muy duro. Me dio una pelea dura, eso es seguro. Le tengo un gran respeto. Luego se fue a Las Vegas (en 2018) para pelear contra Terrence Crawford. Esa fue una pelea dura, muy dura. Me detuvieron en el noveno asalto. Ese brutal noveno asalto que sigo teniendo (también en la pelea de Manny Pacquiao). Probablemente lo hice mal al quedarme en uno de los casinos principales y tenía mucha gente alrededor. Creo que eso minó mucha energía. Tenía un hijo recién nacido en esa etapa. Ella estaba en la misma habitación que nosotros a pesar de que pedimos varias habitaciones. Era solo una habitación grande y la teníamos en la esquina. Así que hubo muchas cosas que podría haber hecho un poco mejor antes de esa pelea. Quedarme en una habitación de hotel no fue lo más inteligente y me sentí como si fuéramos los más débiles. Nos trataron como si no fuéramos a ganar esa pelea. Supongo que lo tenía todo y estaban tratando de demostrar que no teníamos nada.

MICHAEL ZERAFA

“Acepté la pelea de Michael Zerafa (agosto de 2019) porque sabía que probablemente era la pelea más difícil que podía enfrentar en Australia. Tomé algunos atajos. La dieta no era 100% correcta. Había pequeñas cosas pequeñas que te afeitabas aquí y allá y esas pequeñas cosas suman un porcentaje y ese es un porcentaje que no puedes dejar ir contra la alta oposición como Michael Zerafa porque definitivamente demostró esa noche que era una fuerza a tener en cuenta. . (Zerafa TKO9 Horn) Sabía que había luchado mejor contra la oposición y sabía que podía vencerlo. Estaba muy enojado por la forma en que él (Zerafa) estaba hablando de mí y de mi entrenador (Glenn Rushton) también. Solo nos degrada un poco. Decir que no habíamos hecho nada y que no estábamos muy bien. Dije que quiero una revancha. Quería demostrar que podía hacerlo mucho mejor que lo que hice en esa primera pelea.

JEFF HORN CONTRA TIM TSZYU

WBO # 5 Jeff Horn (20-2-1, 13 KOs) estará en acción contra IBF # 6, WBO # 9, WBC # 12 Tim Tszyu (15-0, 11 KOs) el 26 de agosto en el Bank Stadium en Townsville que se prevé que tenga una capacidad de asistencia de 16.000 espectadores que serán televisados ​​en Foxtel Main Event Pay-Per-View

Promotores: D&L Events Dean Lonergan y

No Limit Boxing Promotions Matt Rose.