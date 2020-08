Resultados de la Ciudad de México El ex retador al título mundial Carlos “Chema” Ocampo (28-1, 17 KOs) derrotó a Jorge Luis “Chino” García (18-3, 16 KOs) por amplia decisión unánime el sábado por la noche en una pelea de diez rounds en peso súper welter en TV Azteca Studios en la ciudad de México. Dos jueces puntuaron 100-90 y el otro 99-91. La única derrota de Ocampo fue ante Errol Spence. En la pelea co-estelar, el superligero Eduardo Hernández (11-4-3, 3 KOs) arruinó el regreso de Rafael “Furioso” Guzmán (20-2-1, 12 KOs), derrotándolo por decisión mayoritaria en seis rounds de combate. Las puntuaciones fueron 55-59 y 56-58 para Hernández y 57-57. Benavidez domina a Angulo, se mantiene invicto

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.