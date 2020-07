Entrevista: Frans Botha Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso pesado de la FIB, Frans “White Buffalo” Botha (48-11-3, 29 KOs) habló con Peter Maniatis sobre su gran carrera en el boxeo. Botha habla de no pasar una prueba de drogas después de vencer a Axel Schulz por el título mundial, adelantarse en puntos contra Mike Tyson y Evander Holyfield antes de ser detenido, subestimando a Lennox Lewis y sus peleas con Shannon Briggs, Wladimir Klitschko, Joseph Parker, Bob Mirovic y estrella del rugby Sonny Bill Williams. Botha también revela que habrá una película titulada “Búfalo blanco” en su vida que será realizada por Momentum Pictures. Sobre Axel Schulz … “Cuando boxeé con Axel Schulz (por el título de peso pesado de la FIB) me metí en la pelea con una lesión en el brazo derecho y estaba usando algunas recetas médicas que tenían esteroides y me dieron positivo”. (Botha ganó por decisión dividida, pero luego fue despojado del título de la FIB por no pasar la prueba de drogas) Sobre Mike Tyson … “Fue un gran momento en mi carrera cuando boxeé con Mike Tyson. Sabía que podía vencerlo, pero por el golpe que me lanzó, Tiger Woods no pudo golpear mejor la pelota de golf. (Botha ganaba todos los rounds en dos tarjetas de jueces al momento de la detención en el quinto round). Sobre Shannon Briggs … “Mi pelea con Shannon Briggs fue una verdadera pelea de Rocky Movie” (que resultó en un empate de diez rounds) Sobre Lennox Lewis … “La pelea de Lennox Lewis fue una gran decepción en mi carrera, donde lo subestimé y pagué caro por eso. Me sacó del ring en el segundo round y cuando luché por volver al ring, detuvieron la pelea. La mayoría de mis peleas son competitivas, pero esa fue una pelea muy decepcionante “. Sobre Wladimir Klitschko … “Tendrás que esperar hasta que aparezca la película sobre el” Búfalo Blanco “para contar lo que sucedió cuando enfrente a Klitschko. Si luché contra Mike Tyson o Lennox Lewis la misma noche que luché contra Klitschko, probablemente me habrían detenido en un round. Le llevó ocho o nueve rounds deshacerse de mí y yo era un hombre muerto. Desde el primer momento, todavía tengo pruebas de todo. Fue una gran historia. Quería retirarme de la pelea debido a mi enfermedad. Me habrían demandado por mucho dinero. Saldrá en la película ‘White Buffalo’ “. En Evander Holyfield … “Pelear contra Evander Holyfield fue mucho más fácil. Estuve adelante en esa pelea (Botha estaba adelante en dos tarjetas de puntuación de jueces al momento de la detención en el octavo round) La pelea fue en Las Vegas y en ese momento, tenía muchos problemas en mi mente. Es una pelea que podría haber ganado fácilmente, pero él me atrapó y terminó conmigo. Sobre Bob Mirovic, Sonny Bill Williams, Joseph Parker … “Recuerdo haber peleado con el chico (australiano) Bob Mirovic (en 2007 por el título de la WBF). El es un tipo fabuloso. Realmente disfruté esa pelea. Pasé un buen rato con Bob en Sudáfrica. Realmente lo disfrutó. “Sonny Bill Williams no es un boxeador. No sé por qué fue una gran pelea (en Australia). Pero él es un buen jugador de rugby. Dile que se apegue al rugby. El boxeo no es su fuerte. “Baby Joseph (Parker) ya no es un” Baby “. Es un buen boxeador con la gestión adecuada. Era un joven boxeador que tomó un gran peldaño contra un boxeador como yo, pero lo hizo y miró dónde está ahora “. Sobre el mejor boxeador que haya enfrentado … “El mejor boxeador que enfrente fue Mike Tyson. Fuimos amigos y estuvimos en el mismo campamento durante unos cinco o seis años. Mike siempre quiso pelear conmigo, pero le dije: ¿crees que quiero renunciar a mi día de pago? Una vez que me enfrentes no querrás pelear conmigo. Al final del día nos conocimos y fue un gran evento. Es una pelea que fácilmente podría haber ganado. Él tenia el poder y podría noquear hasta en el ultimo round. Como dije, el golpe que recibió: Tiger Woods no pudo aterrizar mejor una pelota de golf. En su próxima película … La película “El búfalo blanco” será de Momentum pictures en Los Ángeles y el presupuesto entiendo ha sido aprobado. No sé cuándo van a comenzar a hacer la película. Jeff Bridges será el protagonista. Cuando era más joven me parecía a Jeff Bridges. Será una buena película. Será la historia de la vida real del ‘White Baffalo’ “. La AMB confirma a Santa Cruz-Davis por dos títulos FacebookGorjeoReddit Resultados desde Kariya, Japón

