Resultados desde Kariya, Japón Foto: Boxing Beat Por. Joe Koizumi El prospecto de peso mosca, JBC # 1 Masamichi Yabuki (11-3, 11 KOs) adquirió el cinturón vacante nacional japonés de las 108 libras haciendo un trabajo corto sobre el JBC # 2 Tsuyoshi Sato (10-2-1, 5 KOs) ) con un triunfo a los 2:55 del primer round en un combate programado a diez rounds el domingo en Kariya, Japón. Yabuki envió rápidamente a Sato a la cubierta con un vicioso gancho izquierdo, y lo dejó caer de nuevo con una derecha sólida después de una combinación furiosa para el conteo tras la reanudación de la pelea. Después de perder ante el prospecto invicto Junto Nakatani, Yuri Akui (actual gobernante nacional de las 112 libras) y el cubano Daniel Matellon, Yabuki siguió ganando a partir de entonces y ahora tomó el cinturón vacante recientemente renunciado por Yuto Takahashi. Asistencia: 234 (bajo la regulación de JBC para el distanciamiento social) Promotor: Promociones Midori. Entrevista: Frans Botha Entrenador Willie Savannah fallece a los 85 años en Houston

