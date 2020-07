La AMB confirma a Santa Cruz-Davis por dos títulos FacebookGorjeoReddit Gervonta Davis y Leo Santa Cruz subirán al ring por todo o nada el 24 de octubre en el Casino Mohegan Sun en Connecticut. La pelea pondrá en juego el cinturón liviano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en poder de Davis, además del campeonato súper pluma que tiene Santa Cruz. La pelea tendrá un límite de peso de 130 libras a pesar de tener ambos cinturones en juego y el ganador reinará en ambas divisiones. Santa Cruz (37-1-1, 19 KOs) enfrenta una oportunidad histórica. Ya es campeón de peso pluma y súper pluma de la AMB, por lo que una victoria le daría un tercer título simultáneo de la AMB. Además, Santa Cruz espera ganar una quinta corona en una quinta división de peso diferente. Gervonta (23-0, 22 KOs) tendrá que bajar una división después de una pelea en las 135 libras y tratará de recuperar su título anterior en las 130 libras. Mauricio Sulaiman: La nueva adaptación al atípico presente Entrevista: Frans Botha

