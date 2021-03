Entrevista: Demetrius “Boo Boo” Andrade El campeón de peso mediano de la OMB, Demetrius “Boo Boo” Andrade, se detuvo en el Podcast Last Stand con Brian Custer para dejar las cosas claras sobre cómo se siente con Billy Joe Saunders, por qué no firmó con PBC y subió a la categoría de peso de 168 libras. Andrade también se dirige a sus críticos que afirman que no pelea contra oponentes de élite y habla de subir al ring con Jermall Charlo y Canelo Alvarez. Andrade sobre Liam Williams “Liam Williams no es alguien que esté en mi radar, solo habla hechos porque al final del día no es un luchador de élite, un tipo de élite con el que la gente sintoniza. Para que él se ganara su lugar y (Jaime) Munguia, quien realmente fue mi chico número uno en rechazar para pelear conmigo, y ahora es el número dos. Williams no va a detener este tren, espero que traiga una pelea porque esta es su oportunidad de hacer algo de sí mismo, su nombre, pero al final del día puedes decir que perdí ante Demetrius Andrade “. Andrade sobre por que la pelea con Billy Joe Saunders no sucedió “Humo y espejos del lado de Billy Joe. Salió y dijo que pelearía con Demetrius, que no quería esperar a Canelo hasta mayo y prácticamente solo usó mi nombre como palanca para hacer el trato, lo que significa que queremos tanto dinero o lo haremos. luchar contra Demetrius Andrade. Sabemos que realmente no quieres pelear contra Demetrius Andrade y la posibilidad de que perdamos es alta peleando contra Demetrius Andrade, y dijiste que querías unificar el cinturón, así que esta es tu oportunidad “. Andrade sobre por qué firmó con Matchroom & DAZN y no con PBC “¿A dónde iban los pesos medianos y los rumores eran DAZN… Yo voy a la PBC, cuáles son los otros nombres realmente importantes en la división de peso mediano, con quién puedo meterme en el ring? Y ahora sí tienes a los hermanos Charlo, Caleb Plant, David Benavidez. Genial, definitivamente son tipos de élite, pero de este lado tienes a los que hacen dinero de élite, tienes a Canelo, tienes a Triple G, me tienes a mí, Billy Joe Saunders ahora, tienes una variedad de tipos más de élite que van a traer más dinero además “. Andrade sobre las críticas de que no pelea contra oponentes de élite “Estoy atrapado en una situación en la que voy a pelear con quien esté frente a mí y que llegue la oportunidad, cuando llegue puedo pelear con uno de estos tipos de élite y mostrarle a la gente las habilidades que tengo frente a otro tipo de élite. “ Andrade sobre subir al peso súper mediano “Después de esta pelea, subiré a 168 para pelear con alguien. Al final del día, no somos más jóvenes, no podemos permanecer delgados / delgados para siempre, ganamos peso, músculo y masa. Soy un peso mediano y para mí un peso mediano es 154-168, pero nunca podré volver a 154. “ Andrade sobre Billy Joe Saunders “Es un tramposo, es un mentiroso, es una desgracia, y no puedo esperar porque si pudiera ponerle estas manos encima, ¡lo voy a joder!” Estos son solo algunos aspectos destacados de la entrevista en profundidad con Demetrius Andrade. A continuación encontrará la entrevista completa. _ Akhmadaliev listo para defender títulos AMB y FIB el sábado en Uzbekistán

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.