Lipinets preparado para Ennis el10 de abril en Connecticut. El ex campeón mundial Sergey Lipinets compartió información sobre su campo de entrenamiento mientras se prepara para enfrentarse a la estrella en ascenso de peso welter Jaron “Boots” Ennis en una batalla de 12 asaltos que encabeza la acción en vivo en SHOWTIME el sábado 10 de abril desde el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. Sergey Lipinets: “No estoy seguro de por qué la gente dice que se evita a Ennis. En este nivel, nadie le teme a nadie. Acepté esta pelea porque reconozco que es uno de los mejores pesos welter que existen, y creo que cuando lo derrote, me pondrá en la mezcla para otra pelea por el campeonato. Después de esta pelea, los campeones de esta división van a tener que enfrentarme. “El entrenamiento va muy bien. Este es probablemente mi campo de entrenamiento más difícil. Estamos entrenando para las habilidades físicas de Ennis porque sabemos que él es el paquete completo como luchador. Es un prometedor con mucho en la línea en mi contra. Así que me estoy esforzando mucho. Tuve que entrenar a algunos peleadores realmente diversos porque Ennis hace muchas cosas diferentes en el ring y puede cambiar de postura y estilo. Hemos tenido algunas sesiones de sparring rigurosas. “Trabajar con el entrenador Goossen encaja perfectamente con mí. Lo está haciendo para que las cosas en las que estamos trabajando sean como una segunda naturaleza para mí. Es mucho trabajo en combinaciones y lanzar golpes desde diferentes ángulos. En cuanto a la personalidad, también estamos en la misma página, así que nos llevamos muy bien, pero él todavía me presiona “. Entrevista: Demetrius "Boo Boo" Andrade

