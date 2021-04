Zepeda regresa en co-estelar de Ramirez-Taylor el 22 de mayo Pelea del año peso welter junior José “Chon” Zepeda (33-2, 26 KOs) peleará contra Pedro Campa (32-1-1, 21 KOs) en una batalla de peso welter junior de 10 asaltos el sábado 22 de mayo, que servirá como la co-estelar de la pelea por el título mundial indiscutible de peso welter junior entre el campeón del WBC / OMB José Ramírez y el campeón de la FIB / AMB Josh Taylor. Y, en una atracción especial de peso welter junior programada para ocho rondas, el mejor prospecto Elvis “The Dominican Kid” Rodríguez (11-0-1, 10 KOs) dará un paso adelante contra Kenneth “Bossman” Sims Jr. (15-2- 1, 5 KOs). Esta triple cartelera de peso welter junior se transmitirá en vivo por ESPN. La ubicación, el lugar y la información sobre las entradas se anunciarán en breve. “Las estrellas actuales y futuras de la división de peso welter junior estarán en exhibición el 22 de mayo”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “José Zepeda es uno de los mejores 140 libras del mundo, y tendrá la oportunidad de cimentar su estatus contra un mexicano rudo en Pedro Campa. Elvis Rodríguez es un futuro campeón mundial. Kenneth Sims Jr. no es fácil de convencer, pero creemos que este es el siguiente paso ideal a medida que continúa su desarrollo “. Zepeda viene del nocaut en el quinto asalto de octubre pasado sobre el ex campeón mundial Ivan Baranchyk, la Pelea del Año 2020 de consenso que contó con ocho caídas en total que culminaron con el abandono de un hit que puso fin a la pelea. Zepeda, dos veces retador al título mundial que empujó a José Ramírez a una decisión mayoritaria en su enfrentamiento de 2019, está invicto en cuatro peleas desde la derrota de Ramírez, incluida una decisión unilateral sobre el campeón mundial de dos pesos José Pedraza. Campa tiene marca de 5-0-1 desde la única derrota de su carrera y más recientemente derrocó al veterano Carlos Cárdenas por decisión mayoritaria. “Estoy listo para irme”, dijo Zepeda. Después de mi Pelea del año con Baranchyk, estoy mejor que nunca. Es solo cuestión de tiempo antes de convertirme en campeón mundial “. Rodríguez, entrenado por Freddie Roach, uno de los jóvenes talentos de élite del boxeo, se fue 5-0 dentro del MGM Grand Las Vegas Bubble, incluyendo cuatro paros en tres rondas o menos. Rodríguez dijo: “Estoy feliz y agradecido por esta oportunidad y la voy a aprovechar al máximo. Es un gran paso para mi carrera y quiero seguir demostrando al mundo del boxeo que tengo el talento para lograr grandes cosas ”. Lipinets preparado para Ennis el10 de abril en Connecticut.

