Roy Jones Jr. apunta a Oscar de la Hoya Saliendo de su empate con Mike Tyson, el ex campeón mundial Roy Jones Jr. (66-9, 47 KOs) ha dejado saber que está dispuesto a pelear contra Oscar De La Hoya (39-6, 30 KOs) en su regreso a la pelea de ring este verano en Triller. “Hablé con Roy hoy y se siente muy bien y está dispuesto a pelear contra Oscar De La Hoya”, dijo Alfy Smith, entrenador de Roy Jones Jr. “Sé que nunca antes habían podido pelear basándose en las categorías de peso, pero ahora sería el momento perfecto para darles a los fanáticos una gran pelea que habían pensado que podrían ver. De La Hoya tiene uno de los mayores ganchos de izquierda en la historia del boxeo, Roy también tiene un gancho devastador, veremos quién será el verdadero “Capitán Garfio”. “Los fanáticos de todo el mundo aman a Roy Jones Jr y Oscar De La Hoya. Esta es una gran pelea, un enfrentamiento emocionante en el que solo lo soñarías en un videojuego, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo realidad. Roy todavía está activo y entrenando todos los días, está en una forma tremenda y su velocidad sigue siendo nítida “. Oganisyan sorprende al ex campeón Troyanovsky en Moscú Zepeda regresa en co-estelar de Ramirez-Taylor el 22 de mayo

Top Boxing News

