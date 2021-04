Oganisyan sorprende al ex campeón Troyanovsky en Moscú Por Przemek Garczarczyk El sorpresivo superligero de 25 años Valery Oganisyan (5-0, 3 KOs) derrotó al ex campeón mundial de la FIB de 40 años Eduard Troyanovsky (29-3, 24 KOs) por decisión unánime en diez asaltos el viernes por la noche en el Soviet Wings. Universal Sport Palace en Moscú, Rusia. El previamente desconocido Oganisyan casi detuvo a Troyanovsky, que ocupa el puesto número 11 del WBC, número 11 de la FIB, en el cuarto round. Con la victoria, Oganisyan reclamó el título vacante WBC CISBB (CIS and Slovac Boxing Bureau). En el evento principal, WBC # 2, WBO # 8 crucero y ex retador al título mundial Alexei Papin (13-1, 12 KOs) detuvo a Vaclav Pejsar (15-11, 13 KOs) en la primera ronda, luego llamó al actual campeón del WBC. Ilunga Makabu: “Makabu, Makabu … ¡Voy a por ti!” Roy Jones Jr. apunta a Oscar de la Hoya

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.