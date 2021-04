Ex-campeón Nietes regresa con triunfo en Dubai En su primera pelea desde 2018, el campeón mundial de cuatro divisiones de 38 años Donnie “Ahas” Nietes (43-1-5, 23 KOs) superó fácilmente en boxeo a al Colombiano Pablo Carrillo, clasificado # 8 de la AMB (25-8-1, 16 KOs) en un combate a diez rounds para reclamar el título vacante de peso supermosca internacional de la OMB en la cartelera de Herring-Frampton el sábado por la noche en el Caesars Palace Bluewaters Dubai en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Las puntuaciones fueron 96-95- 98-92, 99-91. El prospecto de peso ligero Keyshawn Davis (2-0, 2 KOs) venció a Richman Ashelley (10-2, 9 KOs) durante cuatro asaltos y obtuvo la victoria cuando Ashelley permaneció en su banquillo. El peso súper pluma local Fahad Al Bloushi (4-1, 1 KO) superó por puntos a Suraj (2-2, 1 KO) en cuatro asaltos. El locutor del ring no reveló las puntuaciones de los “oficiales del ring”. El nombre de Suraj es simplemente Suraj. El campeón internacional de peso súper welter del WBC y ex campeón mundial amateur Tursynbay Kulakhmet (3-0, 2 KOs) anotó un devastador nocaut en el primer asalto sobre el previamente invicto Heber Rondon (20-1, 13 KOs). Rondon cayo dos veces. El tiempo era 1:40. Akhmadaliev vence a Iwasa en Uzbekistan Oganisyan sorprende al ex campeón Troyanovsky en Moscú

