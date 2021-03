Akhmadaliev listo para defender títulos AMB y FIB el sábado en Uzbekistán El invicto campeón mundial de peso súper gallo de la AMB y la FIB de Uzbekistán, Murodjon Akhmadaliev (8-0, 6 KOs) regresará a casa para arriesgar sus títulos mundiales contra el japonés Ryosuke Iwasa (27-3, 17 KOs) en una gran noche de boxeo en el Humo Arena, Tashkent el sábado en vivo por DAZN. “Es un gran honor y responsabilidad defender mis títulos por primera vez en mi patria, Uzbekistán, frente a los ojos de mis compatriotas”, dijo Akhmadaliev. “Mi oponente Ryosuke Iwasa es un contendiente serio, así que me estoy preparando para una pelea difícil. Estoy pensando solo en la defensa de mis títulos, pero mi principal objetivo es unificar todos los cinturones ”. Aguilar vence a Cárdenas en Tijuana

