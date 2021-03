Aguilar vence a Cárdenas en Tijuana En lo que fue anunciado como la prueba más dura de su carrera, el invicto superligero Omar “Pollo” Aguilar (18-0, 17 KOs) derrotó a Carlos “Profeta” Cárdenas (26-19-1, 16 KOs) en el primer round el pasado sábado en el Grand Hotel de Tijuana. El tiempo era 2:48. Nueve KO seguidos ahora para Aguilar. Cárdenas entró en el combate tras una derrota por decisión mayoritaria ante Pedro “Roca” Campa (32-1-1, 21 KOs) un mes antes en Hermosillo. Akhmadaliev listo para defender títulos AMB y FIB el sábado en Uzbekistán Palemetta vence a Herrera en Buenos Aires, Argentina

